Verdictul fostului președinte al lui Dinamo despre Adrian Mazilu: ”E campion al României”

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, a analizat transferurile realizate de club în perioada de mercato a verii.

Adrian Mazilu a fost cumpărat de gruparea din Ștefan cel Mare în schimbul sumei de 400.000 de euro, plus alte bonusuri.

Jucătorul nu s-a mai antrenat de mult timp, iar fostul oficial susține că echipa va avea multe de câștigat în urma mutării.

”Din câte știu, Mazilu a avut probleme de natură musculară, n-a avut accidentări de menisc, ligamente sau fracturi. A avut probleme musculare, ceea ce e mai reparabil decât alte probleme de genul ăsta. Totuși, e un jucător 2005, e campion al României.

Sigur, a avut o pauză destul de îndelungată, dar a fost într-un sistem foarte bine organizat la Brighton. Ideea este că, practic, e un jucător care e un foarte mare câștig pentru Dinamo dacă va reuși să ajungă la jumătate din ce era în sezonul în care a plecat”, a spus Glăvan, pentru Sport.ro.