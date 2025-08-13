Verdictul lui Cosmin Contra despre criza FCSB-ului: ”Suprinde un pic”

Cosmin Contra, liber de contract în prezent după despărțirea de gruparea arabă Al-Kholood se află în țară, la Timișoara.

Fostul selecționer a analizat declinul FCSB-ului din ultimele luni și a precizat că este surprins de situație.

”Surprinde un pic (n.r. criza FCSB-ului). Lotul e neschimbat. Au adus doar doi jucători, care au venit să întărească echipa. Alibec a făcut un sezon bun la Farul și Politic a fost cel mai bun la Dinamo.

Acum, de ce se află în situația asta…. Noi putem să vorbim de afară, dar nu știm ce e acolo. Ce probleme au avut în pregătire.

Surprinde nivelul scăzut, însă. Eu sper ca aceste echipe (n.r FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova) să ajungă în cupele europene.

Dacă nu ajungem cu nicio echipă în grupe, ar fi în van ceea ce a fost anul trecut (nr se referă la parcursul european al FCSB-ului)”, a mai spus Contra.