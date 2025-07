Verdictul lui Daniel Pancu după eșecul FCSB-ului în Andorra: ”Trebuie să acceptăm! Nu au unitate, nu au foame, nu au agresivitate”

FCSB a pierdut meciul contra celor de la Inter d’Escaldes, scor 1-2, din primul tur preliminar al Champions League.

Cu toate acestea, datorită victoriei din tur, scor 3-1, ”roș-albaștrii” s-au calificat în turul secund.

Daniel Pancu, fostul selecționer al reprezentativei U21, a vorbit despre eșecul echipei lui Gigi Becali.

Astfel, antrenorul susține că starea de oboseală se resimte în cadrul lotului.

De asemenea, Pancu a subliniat că nivelul de valoare al jucătorilor a scăzut în comparație cu anul trecut.

”Posibil să fie o stare de oboseală, o problemă de stare de spirit, cine știe, dar au avut jucători foarte experimentați în teren, Șut, păi Șut ce e? Șut, Olaru, Tănase, Chiricheș, Ngezana, Mihai Popescu, Radunovic, Radunovic ce e? Înseamnă că e o problemă de putință generală. E posibil să fie o stare de oboseală, o supărare ceva. (…).

Andorra e o echipă din Occident cu o școală spaniolă la care se văd anumite lucruri lucrate de mici. Trebuie să acceptăm! Cum arată FCSB acum nu are nicio legătură cu FCSB-ul de anul trecut, nu are unitate, nu are foame, nu are agresivitate, nu face pressing-ul pe care îl făcea, nu are nicio legătură”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.