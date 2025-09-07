Verdictul lui Dumitru Dragomir după înfrângerea suferită de România contra Canadei: ”Ne facem de râs”

România a pierdut cu 0-3 meciul amical cu Canada și urmează să dispute duelul contra Ciprului, marți, 9 septembrie, începând cu ora 21:45.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit verdictul după înfrângerea suferită de ”tricolori” și susține că România ”se va face de râs” dacă se va califica la turneul final din 2026.

”Ne facem de râs dacă ajungem la Mondiale. Trebuie reconsiderat fotbalul. Trebuie puși marii fotbaliști să facă antrenament cu copiii. Să-i iei de la 3 ani, nu-i mai iei de la 8 ani. La 10 ani deja să începi să bagi forță-n el, cum fac nemții și englezii.

Putem schimba dacă vrem, dar doar cu centre bine pregătite și bine puse la punct din punct de vedere organizatoric. Nu intrați în panică, eu n-aș intra în turbulența asta generală din țară. Într-adevăr, nu jucăm nimic. Sunt și alte echipe slabe”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.