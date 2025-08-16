Verdictul lui Edi Iordănescu despre transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven: ”E singura lui problemă”

PSV Eindhoven l-a prezentat, marți, pe Dennis Man, iar internaționalul român ar putea debuta duminică, în duelul cu Eredivisie.

Edi Iordănescu, antrenorul celor de la Legia Varșovia, a analizat transferul lui Man și a dezvăluit că și-ar fi dorit să rămână în Serie A.

”Mie mi-ar fi plăcut ca el să continue în Serie A. Acum nu înseamnă că e un pas în spate, să nu fiu înțeles greșit.

Vorbim totuși de Eindhoven. Dar e important să meargă să se impună, să livreze, să aibă continuitate.

E singura lui problemă, continuitatea, să aibă continuitate, să rămână, să nu intre în zona de confort atunci când livrează”, a spus Edi Iordănescu, conform fanatik.ro.