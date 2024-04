Verdictul lui Helmut Duckadam pentru FCSB în lupta la titlu: ”Este anul lor”

FCSB se află pe primul loc în play-off-ul Superligii României, cu 38 de puncte cumulate, având multe șanse la titlu.

”Roș-albaștrii” întâlnesc Universitatea Craiova, duminică seara, iar Helmut Duckadam a fost întrebat dacă FCSB mai poate pierde campionatul.

Eroul de la Sevilla a precizat că FCSB nu mai poate pierde titlu, ținând cont de diferența mare de puncte.

”(n.r. Mai poate pierde FCSB campionatul?) Foarte greu. Celelalte echipe îi ajută foarte mult anul acesta, plus că sunt jocurile între ele, deci o să mai piardă puncte și Rapidul, CFR Cluj sau Universitatea Caiova. Nu văd nicio echipă care să meargă șnur și să câștige tot.

La un moment dat am avut îndoieli că FCSB chiar poate câștiga campionatul, pentru că, așa cum am mai spus, are un lot destul de subțire. Însă acum, când am văzut rezultatele care au fost, pot spune că anul ăsta este anul FCSB-ului. Cu ajutorul celorlalte echipe”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Fanatik.