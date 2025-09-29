Verdictul lui Ilie Dumitrescu despre FCSB: ”Nu văd să nu aibă șanse”

FCSB s-a impus în meciul contra Oțelului Galați, după golul înscris de Florin Tănase în minutul 48, din penalty.

Acum, Ilie Dumitrescu a analizat prestația ”grupării roș-albastre” și susține că are toate șansele să se bată pentru lupta la titlu.

„Eu cred că FCSB se va lupta pentru titlu. Nu văd să nu.. Începutul acesta pentru Craiova a fost unul senzațional, e greu să menții aceste rezultate. Va veni și o perioadă mai slabă. Dacă te uiți la lotul celor de la FCSB, e mai puternic decât cel de anul trecut. Ai Thiam și Alibec. Ai două soluții față de anul trecut. Cisotti și Bîrligea. Bine, lipsește și Șut.

În momentul când vor fi toți 100%, pot să joace din 3 în 3 zile fără probleme, în campionat și în Europa League. Poți să joci cu Thiam, cu Miculescu în campionat sau cu Cisotti și Miculescu. Ai Tănase, multe variante. Eu cred că FCSB se va bate la campionat”, a declarat Ilie Dumitrescu, în direct la emisiunea Digi Sport Special, după FCSB – Oțelul 1-0.

FCSB se află pe locul 11 în clasamentul Superligii.