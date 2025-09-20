Verdictul lui Ioan Andone despre Dinamo: ”Dacă vrei cupe europene, trebuie să iei în iarnă”

Dinamo traversează o perioadă foarte bună în Superliga.

Gruparea din Ștefan cel Mare a pierdut un singur meci în primele nouă etape disputate și se află pe locul 3 în clasament, la cinci lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.

Ioan Andone, fost antrenor și jucător al ”Câinilor” susține că Dinamo trebuie să achiziționeze cât mai repede un jucător.

Astfel, Andone susține că Dinamo trebuie să transfere un atacant marcator în perioada de mercato din iarnă astfel încât să termine pe loc de Europa la finalul sezonului.

”Uită-te la jocul lor, cu construcție, cu liniște. Cred că i-au omorât pe toți cu posesia. Transferurile sunt în regulă. Cîrjan e de la meci la meci mai bun. Pe Kyriakou l-am avut la Apollon, îl văd pe Cristi Mihai în locul lui.

În regulă și Musi. Acolo la vârf de atac trebuia. Dacă vrei cupe europene, trebuie în iarnă să iei un atacant”, a spus Andone, pentru Digi Sport.