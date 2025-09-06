Verdictul lui Lautaro Martinez despre influența lui Cristi Chivu la Inter: ”Începutul unei noi ere. Unora poate le place, altora nu”

Inter Milano a pierdut contra celor de la Udinese, scor 1-2, în etapa a doua din Serie A.

Lautaro Matinez a vorbit despre strategia antrenorului român Cristi Chivu și a dezvăluit că există unitate în cadrul lotului.

De asemenea, Martinez a subliniat că toți jucătorii îl susțin pe tehnician, în ciuda înfrângerii suferite.

„Unora le poate plăcea, altora nu, dar apoi am discutat despre asta cu echipa, antrenorul și conducerea. Și totul este bine, totul a fost clarificat. Suntem uniți. Chiar și noul nostru antrenor ne ajută foarte mult. Vom da tot ce putem pentru el.

Toți băieții au fost profund afectați (n.r. de înfrângerea cu Udinese). A greși este omenesc. Când se face o greșeală, iar aceasta nu a fost făcută cu intenții rele, ci cu scopul de a crește și de a se îmbunătăți, trebuie să ierți. Sosirea unui nou antrenor, începutul unei noi ere… ne face bine. Este important să schimbăm peisajul, obiectivele și punctele forte”, a spus Lautaro Martinez.