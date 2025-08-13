Verdictul lui Luis Enrique privind viitorul lui Donnarumma la PSG: ”Este decizia mea sută la sută”

Luis Enrique a decis să nu îl includă în lot pe Ginaluigi Donnarumma pentru duelul dintre PSG și Tottenham.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Galatasaray l-a ofertat inițial pe jucător, dar italianul va semna cu Manchester City în final.

”Donnarumma nu este în echipă și este decizia mea. Sunt sută la sută responsabil. Vreau un alt tip de portar și am luat această decizie. Gigio este unul dintre cei mai buni portari din întreaga lumea”, a spus Enrique, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Donnarumma a confirmat plecarea sa printr-un mesaj postat pe rețelele sociale și a precizat că ”cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist”.