Verdictul lui Marius Niculae și Ionel Dănciulescu, după ce Islam Slimani a fost prezentat oficial la CFR Cluj

Marius Niculae și Ionel Dănciulescu, două foste legende ale lui Dinamo, au comentat transferul spectaculos realizat de CFR Cluj, care l-a adus pe Islam Slimani, golgheterul all-time al Algeriei, la vârsta de 37 de ani. Ambii consideră că atacantul are potențialul de a marca un număr semnificativ de goluri dacă va fi în formă și va evita problemele medicale.

„Trebuie să-l vedem pe Slimani. Nu știm în ce formă se află. Eu cred că vine în România să marcheze goluri. Speră să prindă Cupa Mondială (n.r. cu naționala Algeriei). Au mai fost eșecuri de renume la CFR, Konoplyanka. Așteptăm să vedem întâi și după să ne dăm cu părerea”, a spus Niculae, conform digisport.ro.

„Așa sună interesant, și el (n.r. Slimani), și Kurt Zouma. Dacă este jucătorul pe care-l știm cu toții, ar trebui să fie un jucător care să marcheze minimum 12 goluri pe sezon”, a spus și Dănciulescu, conform sursei citate.

Atacantul a venit liber de contract la CFR Cluj, după ce în sezonul precedent a evoluat pentru Westerlo în Belgia, bifând 18 meciuri, două goluri și un assist.

Slimani are o cotă de piață de 500.000 euro și a adunat 154 de goluri la nivel de club în carieră, evoluând pentru echipe precum Newcastle, Leicester, Monaco, Sporting și Olympique Lyon.