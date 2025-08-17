Verdictul lui Marius Șumudică despre Istanbul Başakşehir: ”E peste Universitatea Craiova la toate capitolele”

Universitatea Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, după ce a trecut în turul trei preliminar cu scorul general de 6-4 de slovacii de la Spartak Trnava.

Oltenii vor întâlni Istanbul Başakşehir, iar Marius Șumudică, un cunoscător al fotbalului din Turcia, a analizat șansele Craiovei.

Astfel, antrenorul a subliniat că turcii sunt favoriți, însă Universitatea Craiova se poate impune cu puțin noroc.

”Başakşehir este o echipă foarte bună, e o diferenţă mare între ea şi Trnava. Başakşehir este o echipă care are un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. A fost la Alanya, la Kaiseri, a fost pe la Fenerbahce. Este un antrenor bun, o echipă bună.

Îl au pe Eldor Shomurodov, care a jucat şi pe la Roma. E un atacant cu o cotă de piaţă foarte ridicată. L-au luat pe Nuno Da Costa de la Kasimpasa, e Crespo de la Fenerbahce la mijloc. Sunt jucători cu o valoare de piaţă foarte bună, ei sar de 3-4 milioane de euro. E o echipă foarte bună!

Eu urmăresc campionatul Turciei, ştiu ce înseamnă. Au şi un jucător pe care eu l-am antrenat, Deniz Türüç, care joacă şi acum. E o echipă cu o medie de vârstă de peste 28, 29 de ani.

E un club foarte interesant, care din punct de vedere economic nu are nicio problemă. Sunt foarte multe echipe în Istanbul şi Başakşehir este cumva mai retrasă, intri greu în intimitatea lor.

E o echipă liniştită, de primele 4-5 în campionat, care are foarte mare experienţă. Başakşehir este favorită clară în faţa Craiovei, dar se poate întâmpla orice.

În momentul în care Başakşehir va juca cu Universitatea Craiova, Craiova poate să îi bată doar la nivelul grupului, să prindă o zi extraordinară. Başakşehir este peste la toate capitolele, este peste nivelul campionatului nostru.

Ei sunt susţinuţi din toate punctele de vedere. Nu e echipa lui Erdogan, ci Rizespor e. Se spune că Erdogan ar avea o simpatie pentru ei.

Au puţini suporteri, e o echipă cu o intimitate aparte. Au stadionul lor, nu are pistă, dar nu vin foarte mulţi suporteri. Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci.

Dau un exemplu de un jucător de la Başakşehir. Este un băiat, Abbosbek Fayzullaev, din Uzbekistan. Are 21 de ani, l-au luat de la CSKA Moscova şi au plătit 8 milioane de euro pe el”, a declarat Şumudică, potrivit Fanatik.