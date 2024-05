Verdictul lui MM Stoica despre Alex Chipciu: ”Îl văd un om incapabil să-și cenzureze emoțiile”

Alexandru Chipciu, căpitanul echipei ”U” Cluj pare că a stârnit din nou interesul FCSB-ului.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, i-a prezis viitorul lui Chipciu după ce va renunța la cariera de fotbalist.

”Chipciu este sub contract! Mi-e greu să vorbesc despre Chipciu și n-am făcut-o nici în emisiunile pe care le am pentru că este sub contract. Și-atunci prefer să tac. La Chipciu eu văd perspectiva și după ce abandonează activitatea competițională.

Eu tot mă chinui să aduc un fost fotbalist important lângă mine. Lângă mine ce înseamnă? Director sportiv! Toți vor să se facă antrenori. Interesul pe care și l-a manifestat mereu față de fenomen, în general, îl văd mai degrabă director sportiv decât antrenor.

Pentru că el are o inteligență într-adevăr emoțională, dar nu cred că poate să fie antrenor de mare valoare. Pentru că îl văd un om incapabil să-și cenzureze emoțiile!

Pe când director sportiv îl văd oricând, pentru că știe fotbal foarte mult, urmărește foarte mult și îl văd lângă mine. Acum el își va decide următorii pași. Cred că mai are și el de jucat!”, a spus Mihai Stoica, potrivit gsp.ro.