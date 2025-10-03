Verdictul lui Sorin Cârțu după înfrângerea Universității Craiova în duelul cu Rakow: ”Nu mi-a plăcut deloc”

Universitatea Craiova a pierdut contra grupării poloneze Rakow, scor 0-1, joi, într-un meci din prima etapă din Conference League.

Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, s-a declarat nemulțumit de rezultat obținut și susține că acesta a fost cel mai slab meci al echipei din Bănie.

”N-aș vrea să intru prea mult în fondul problemei pentru a nu crea niște polemici. Dar pot să spun fără echivoc, luând 11 meciuri din campionat și 7 meciuri din cupele europene, ăsta mi s-a părut cel mai slab meci. Nu mi-a plăcut deloc cum am arătat. Sigur, e o competiție diferită, cu un alt specific față de meciurile alea care s-au jucat înainte și față de meciurile noastre din campionat. Dar, în același timp, e ca un bonus calificarea asta în cupele europene.

Nu știu de ce toată lumea nu a înțeles că este o oportunitate maximă. Sunt convins că în pregătirea jocului li s-a spus ce să facă. Dar în teren i-am văzut foarte crispați și nu au reușit ceea ce sunt sigur că au pregătit pentru meci. Am ieșit greu din pressingul lor foarte avansat. De câte ori am încercat să ieșim cu construcția de portar nu știu dacă ne-a ieșit de două-trei ori. Nu mai vorbesc de repriza a doua, a venit și eliminarea și totul s-a năruit.

Rakow e o echipă care mi-a plăcut, cu tehnică și viteză bună, combinații frumoase. A picat prost (n.r. înainte de meciul cu FCSB). Sunt meciuri cu specific, nu trebuie căutat un alibi. N-am văzut echipa asta să facă alunecări pe gleznă, te-a lăsat. Dar două-trei pase și a patra era greșită. Este dezamăgire.

Nu ne-am propus să câștigăm Conference League, dar ne-am propus să facem ceva puncte. Puteam să fim în primele 24, să facem niște puncte și să mai jucăm pe urmă un meci tur-retur. A fost șutul ăla bun al lui Baiaram, atât. Dar era greu în repriza a doua. Rakow e o echipă bună, care a făcut transferuri”, a declarat Cârțu la fanatik.ro.