Verdictul lui Victor Angelescu despre lupta la titlu. Cu cine se va bate Rapid: ”Aici se face diferența”

Rapid a învins, scor 2-0, pe Arena Națională, în fața lui Dinamo, în derby-ul rundei a 13-a din SuperLigă.

Victor Angelescu a analizat șansele echipei sale în lupta la titlu și susține că giuleștenii se vor lupta cu Universitatea Craiova, Dinamo și FCSB.

În schimb, oficialul consideră că FC Botoșani, liderul actual, pe CFR Cluj, care e la egalitate de puncte cu FCSB, dar are un meci mai puțin disputat, nu au șanse să fie angrenate în luptă.

”În momentul ăsta, contracandidatele la titlu sunt Craiova, Dinamo și FCSB. Pe CFR nu o văd. Să vedem dacă Botoșani va ține ritmul.

Dinamo e o echipă bună, dar este cum eram noi: o echipă bună care mai are nevoie de experiență.

Noi am fost un pic mai sudați. Aici se face diferența”, a spus Victor Angelescu, la Fotbal Club, de la Digi Sport.