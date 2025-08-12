Verdictul portughezilor după debutul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora: ”Un lucru e deja sigur”

Ianis Stoica a fost cumpărat în această vară de la FC Hermannstadt de către echipa portugheză Estrela Amadora, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

Internaționalul român a reușit să înscrie primul său gol pentru portughezi chiar în meciul de debut. Stoica a fost introdus pe teren în minutul 74, iar în următorul minut a marcat.

Presa din Portugalia l-a lăudat pe decar pentru prestația sa.

„E prea devreme să spunem dacă Ianis Stoica va fi un transfer de succes pentru Estrela Amadora, dar un lucru e deja sigur: a avut o contribuție semnificativă la startul de sezon. Estoril conducea cu 1-0 când numărul 10 de la Estrela a intrat pe teren. În primele sale secunde, a apărut la locul potrivit și a egalat.

Ianis Stoica a continuat să își etaleze viteza foarte bună până la finalul jocului, exploatând spațiile din defensiva lui Estoril. Într-un astfel de meci era nevoie de agresivitate, iar Ianis Stoica a arătat-o.

Pare că se adaptează excelent în Portugalia, mai ales la Amadora”, au scris portughezii de la ZeroZero.

De asemenea, jocul lui Ianis Stoica fost analizat de antrenorul Jose Faria.

„Am avut nevoie de calitatea și simțul lui Ianis Stoica în repriza secundă. E un tânăr, are 22 de ani, dar se vorbește despre el de la 16 ani, când se spunea că poate merge în Premier League sau alte campionate de top. În cele din urmă, nu a mai ajuns, progresul său a întârziat puțin, dar e un fotbalist cu mult potențial și multă calitate.

Nu mi-a plăcut prestația lui din meciul cu Al Nassr și i-am spus și lui. Nu a urmărit deloc adversarii, dar când are mingea este un jucător diferit”, a spus Faria.