Verii Rinderknech şi Vacherot vor lupta pentru trofeu la Mastersul de la Shanghai, turneu cu premii totale de 9.196.000 de dolari

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 20:45,
Tenismanul francez Arthur Rinderknech s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters de la Shanghai, după ce a dispus de Daniil Medvedev.

Venit din calificări, Vacherot va juca prima finală ATP din carieră

Semifinale cu surprize în China, la Mastersul de la Shanghai. După ce Vacherot l-a eliminat pe Djokovic, a venit rândul altui jucător francez, Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 54 ATP), să producă surpriza.

Rinderknech l-a învins pe rusul Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 ATP) în trei seturi, 4-6, 6-2, 6-4, după un meci de două ore şi 30 de minute, calificându-se în finală.

În ultimul act, Rinderknech se va întâlni cu vărul său, Valentin Vacherot (25 de ani, locul 204 ATP), jucător venit din calificări şi aflat la prima finală ATP din carieră.

