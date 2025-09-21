Verstappen egalează recordul lui Hamilton: victorie istorică la Baku și mesaj surpriză după Grand Slam!

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului la Formula 1, reușind o performanță impresionantă prin care l-a egalat pe Lewis Hamilton la numărul de Grand Slam-uri, ambii având acum câte 6 realizări de acest tip.

Olandezul a plecat din pole-position, a condus cursa cap-coadă și a stabilit un nou record al circuitului, într-o cursă pe care a descris-o drept „destul de simplă” pentru Red Bull, datorită setărilor perfecte ale mașinii și gestionării pneurilor.

Max Verstappen s-a declarat extrem de mulțumit după succesul său la Baku, evidențiind cât de bine a funcționat monopostul Red Bull pe parcursul week-endului și faptul că pneurile au răspuns perfect. Pilotul susține totodată că fiecare circuit aduce provocări diferite, iar pentru următoarea etapă, la Singapore, echipele vor fi nevoite să adopte un set-up aerodinamic complet diferit.

„Acest week-end a fost incredibil pentru noi, prima victorie pentru mine aici. Mașina a mers foarte bine în cursă, pneurile au funcționat excelent, am fost mereu în aer curat. O cursă destul de simplă pentru noi, nu este ușor aici la Baku, pentru că mașina dansează pe circuit.

În cursă vorbim de gestiunea pneurile și toți suntem mai rezervați. Azi am mers pe medii și pe dure, pe care nu le-am folosit prea mult în acest week-end.

E dificil de spus ce se va întâmpla, sunt circuite diferite, în cursa următoare e un set-up aerodinamic diferit, la Singapore, e dificil să spunem ce se va întâmpla”, a declarat Max Verstappen, după cursa din Azerbaidjan, conform as.ro.

Pe podium, Verstappen a fost însoțit de George Russell și Carlos Sainz, după ce Oscar Piastri a abandonat, iar Esteban Ocon a fost descalificat din calificări. Charles Leclerc a recunoscut înaintea cursei că o greșeală proprie a afectat rezultatul echipei sale, complicându-i șansele la un rezultat bun.