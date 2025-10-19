Verstappen, În pole position la Austin

Max Verstappen va pleca din prima poziție în Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a obținut sâmbătă al 47-lea pole position din carieră. Pilotul Red Bull a fost cel mai rapid pe circuitul de la Austin, devansându-l pe Lando Norris de la McLaren.

Charles Leclerc (Ferrari) s-a clasat al treilea, iar liderul campionatului, Oscar Piastri, va porni de pe poziția a șasea.

Grila de start pentru cursa de duminică este următoarea: