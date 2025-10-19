Verstappen, În pole position la Austin
Articol de Mihai Popescu - Publicat duminică, 19 octombrie 2025, ora 11:56,
Max Verstappen va pleca din prima poziție în Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a obținut sâmbătă al 47-lea pole position din carieră. Pilotul Red Bull a fost cel mai rapid pe circuitul de la Austin, devansându-l pe Lando Norris de la McLaren.
Charles Leclerc (Ferrari) s-a clasat al treilea, iar liderul campionatului, Oscar Piastri, va porni de pe poziția a șasea.
Grila de start pentru cursa de duminică este următoarea:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)