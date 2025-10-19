Verstappen, În pole position la Austin

Publicat duminică, 19 octombrie 2025
Max Verstappen va pleca din prima poziție în Marele Premiu al Statelor Unite, după ce a obținut sâmbătă al 47-lea pole position din carieră. Pilotul Red Bull a fost cel mai rapid pe circuitul de la Austin, devansându-l pe Lando Norris de la McLaren.

Charles Leclerc (Ferrari) s-a clasat al treilea, iar liderul campionatului, Oscar Piastri, va porni de pe poziția a șasea.

Grila de start pentru cursa de duminică este următoarea:

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
