Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului

România U21 o întâlnește pe Cipru U21 în grupa de calificare pentru Campionatul European din 2027. În minutul 30, la scorul de 1-0, Alex Musi a fost înlocuit după o intrare criminală a unui adversar.

Musi, accidentat în România U21 – Cipru U21

Dinamo a primit o veste extrem de rea pe parcursul meciului România U21 – Cipru U21. „Tricolorii” lui Costin Curelea au început cum nu se poate mai bine partida, Atanas Trică deschizând scorul în minutul 4 al întâlnirii.

Așa cum era de aștepta, România a impus ritmul jocului și a fost echipa care a dominat. Acest lucru s-a produs și în minutul 30, când Alexandru Musi a scăpat singur pe un contra-atac.

În momentul în care Musi a scăpat singur, un jucător cipriot a băgat o alunecare fix pe glezna atacantului, iar imaginile au fost greu de privit.

Fotbalistul lui Dinamo s-a prăbușit în acel moment pe gazon și a solicitat să fie înlocuit. Accidentarea pare, la prima vedere, una destul de serioasă.

Deși intrarea a fost una foarte tare, „centralul” Ladislav Szikszay a hotărât să îi acorde lui David Djiama doar cartonașul galben după faultul comis asupra lui Alex Musi.

În mod normal sistemul VAR ar fi intervenit, însă această tehnologie nu este pusă la dispoziție în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de tineret.