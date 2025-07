Vettel exclude un comeback spectaculos în Formula 1: „E timpul ca noii piloți talentați să strălucească!”

Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu pilotul german din 2026. Chiar Vettel a anunţat că a discutat cu Red Bull despre o posibilă înlocuire a lui Helmut Marko la echipă.

Sebastian Vettel nu vrea să mai piloteze în Formula 1: “E timpul să îi lăsăm pe alţii să concureze”

Cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel nu ia în calcul o revenire în Formula 1, conform agenţiei DPA.

“Formula 1 este încheiată. La un moment dat, este timpul să-i lăsăm pe alţii să concureze”, a declarat germanul pentru revista “Auto, Motor und Sport”.

“Eu cred că este bine că o întreagă generaţie a fost înlocuită. Nu este un vot împotriva celor vârstnici, ci unul în favoarea în celor tineri”, a spus fostul campion al Formulei 1.

“Nu am stat să mă gândesc care dintre piloţii consacraţi nu mai pilotează. Principalul lucru a fost că am am putut să pilotez”, a spus Vettel.