Vicecampioana CSM Oradea a adus un baschetbalist cu 7 sezoane jucate în liga spaniolă

Echipa masculină de baschet CSM Oradea a anunţat ultimul transfer din intersezon – Thomas Bropleh, care a adunat şapte sezoane în puternica ligă spaniolă, ultimul la Lleida.

Cu dublă cetăţenie liberiană şi americană, Bropleh a semnat un contract valabil pe un an. Are 1.96 metri şi evoluează la poziţiile 2-3.

A jucat patru sezoane în liga universitară nord-americană pentru Boise State, iar la nivel profesionist a trecut pe la echipele Paderborn Baskets (Germania), FC Porto (Portugalia), CB Breogan, Real Betis Baloncesto, CB Bahia, CB Granada, Forca Lleida (Spania), ASC Denain Voltaire (Franţa) şi Veltex Shizuoka (Japonia).

”Vine din cel mai puternic campionat al Europei, unde a avut medii de 10 puncte pe meci! În Spania şi-a construit mare parte din carieră. Un jucător cu mână sigură de la distanţă şi capabil să schimbe ritmul unui meci prin reuşitele sale”, este mesajul CSM Oradea, care s-a reunit în 18 august.

Perioada de pregătire va include şi cinci partide amicale, începând din 2 septembrie: DEAC Debrecen – CSM Oradea (2 septembrie), CSM Oradea – CSM Târgu Mureş (5 septembrie), Szolnok – CSM Oradea (9 septembrie), plus cele din cadrul Turneului Memorial ”Toni Alexe”, CSM Oradea – Borac Cacak (12 septembrie) şi CSM Oradea – CS Vâlcea (14 septembrie).

Debutul în noul sezon va avea loc în 19 septembrie, atunci când vicecampioana României va susţine primul meci din cadrul turneului preliminar al Ligii Campionilor, cu Antwerp Giants, la Samokov. Dacă nu va trece de preliminarii, CSM Oradea va avea drept de joc în grupele FIBA Europe Cup, fiind repartizată în grupa C, cu echipele AEK Larnaca, Aliaga Petkimspor şi câştigătoarea din preliminariile EuroCup, dintre BC Dnipro/Corona Braşov.