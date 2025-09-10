Vicecampioana olimpică la aruncarea greutății a fost suspendată 30 de luni pentru că a încălcat regulamentul antidoping

Atleta americană Raven Saunders, vicecampioană olimpică la aruncarea greutății la Jocurile de la Tokyo din 2021, a fost suspendată 30 de luni pentru neîndeplinirea obligațiilor de localizare pentru teste antidoping, a anunțat Agenția americană antidoping (USADA).

Ea vrea să fie identificată ca persoană non-binară

Americanca de 29 de ani a terminat pe locul al cincilea la JO de la Rio din 2016, înainte de a cuceri argintul la Tokyo și de a se clasa pe locul 11 la JO de la Paris, anul trecut.

Saunders a fost găsită vinovată de ratarea a trei controale antidoping, după ce nu a furnizat datele de localizare, pe 19 aprilie, 17 mai și 26 decembrie 2024.

Aceasta este a doua violare a regulamentului din partea atletei americane, care a efectuat deja o perioadă de 18 luni de suspendare pentru trei ratări de localizare între august 2022 și februarie 2024.

Noua suspendare de 30 de luni a început pe 26 decembrie 2024, Saunders fiind descalificată din toate competițiile la care a participat începând cu acea dată.

La JO 2024, aruncătoarea a făcut senzație după ce s-a prezentat în calificări cu o mască neagră și cu ochelari de soare care îi acoperea fața în întregime. Ea a explicat că dorește astfel să atragă atenția asupra disciplinei sale sportive.

În Japonia, în 2021, Saunders s-a prezentat la concurs cu o mască ”Hulk” și când a urcat pe podium și-a așezat brațele în formă de X, explicând că a vrut să reprezinte ”toate genurile din lume care se lupte și care nu au o platformă pentru a-și face auzită vocea”.

Americanca precizează pe conturile sale social media că dorește să fie identificată ca persoană non-binară și că este foarte implicată în apărarea drepturilor persoanelor LGBT+ și în chestiunile legate de sănătatea mentală.