Vicecampion mondial la haltere, suspendat pentru dopaj după ce TAS i-a respins apărarea

Halterofilul Revaz Davitadze şi luptătorul Nika Kentchadze se numără printre patru sportivi georgieni care au primit suspendări de patru ani pentru dopaj.

Perioada de suspendare a început pe 30 septembrie

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins hotărârea unui tribunal civil potrivit căreia aceştia au fost testaţi pozitiv pentru o substanţă interzisă după ce băuturile lor au fost alterate.

Davitadze, care a câştigat medalia de argint la Campionatul Mondial de Haltere din 2024, şi Kentchadze, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Lupte din 2021, au fost depistaţi pozitiv cu substanţa interzisă ostarină în 2023.

Agenţia Antidoping din Georgia (GADA) şi WADA i-au suspendat pentru patru ani, dar un tribunal civil georgian a decis în iunie 2024 că o persoană le-a adăugat ostarină în apa potabilă. Comisia disciplinară a GADA a anulat ulterior suspendările lor.

WADA şi Federaţia Internaţională de Haltere au făcut apel la TAS împotriva GADA şi a sportivilor, încercând să restabilească suspendările lor de patru ani.

„Arbitrul TAS… a constatat că hotărârea Tribunalului din Tbilisi nu se baza pe investigaţii factuale necesare pentru a susţine teoria sabotajului şi era contrazisă de dovezi ştiinţifice”, a precizat TAS într-un comunicat miercuri.

Perioada de patru ani de ineligibilitate a sportivilor este valabilă din 30 septembrie, cu credit pentru suspendările provizorii executate.