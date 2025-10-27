Victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaysiei, Noah Dettwiler este în „stare stabilă, dar critică”

Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Marele Premiu al Malaysiei în Moto3, este într-o „stare stabilă, dar încă critică”, au anunţat echipa şi familia sa.

El anul acesta la a doilea său sezon complet în Moto3

„Noah a suferit în ultimele ore mai multe intervenţii chirurgicale, care au decurs bine. Potrivit medicilor, starea lui este stabilă, dar încă critică”, se arată în mesaj.

Dettwiler, în vârstă de 20 de ani, care se afla în acel moment în încetinire pe pistă, a fost lovit violent în timpul turului de încălzire de noul campion mondial al categoriei, spaniolul José Antonio Rueda, în vârstă de 19 ani.

„Conştienţi”, cei doi piloţi au fost transportaţi cu elicopterul la spital. Organizatorul campionatului a dat rapid veşti despre Rueda, care a suferit o leziune la mână şi mai multe contuzii. Dettwiler participă anul acesta la a doilea său sezon complet în Moto3.