Victor Angelescu a anunțat ce obiectiv are Rapidul: ”Suntem mulțumiți de parcurs!”

Rapid nu a avut un început de sezon.

Echipa a rămas fără antrenor la începutul sezonului, iar în locul lui a venit Bergodi.

Italianul a avut o misiune dificilă, dar a reușit să redreseze echipa înainte de pauza internațională.

Victor Angelescu, patronul clubului, a anunțat obiectivul echipei.

”Avem un obiectiv de sezon, să terminăm în play-off și apoi în primele trei. Suntem mulțumiți de parcurs. Am început binișor, am continuat nu prea bine și acum am reușit să ne revenim. E normal să vină pauza, trebuie să fim în formă și după. Trebuie să jucăm constant bine dacă vrem să fim în primele trei”, a spus Victor Angelescu, la Fotbal Club.