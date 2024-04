Victor Angelescu a anunțat cine este noul antrenor al Rapidului după demiterea lui Bergodi

Cristiano Bergodi s-a despărțit de Rapid a doua zi după eșecul suferit în duelul cu Sepsi OSK, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Superligii.

Clubul giuleștean a anunțat prin intermediul unui comunicat postat pe rețelele sociale despărțirea de tehnician.

Odată cu Bergodi pleacă și Luigi Ciarlantini, antrenorul secund, precum și Ionel Colonel, preparatorul fizic.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a declarat că Bogdan Lobonț va fi antrenorul principal în ultimele șase etape rămase din acest sezon.

”Vor rămâne Lobonț și Iencsi, nu știu ce să vă spun mai mult. Vor rămâne până la finalul sezonului, mai avem șase meciuri, după care vom vedea.

Vom vedea ce rezultate vor fi. Mi se pare normal ca orice antrenor am aduce să înceapă de la zero. Nu am capitulat, avem încredere în Bogdan Lobonț și în Adrian Iencsi.

Vrem să aducem pe cineva care să ne conducă spre titlu. Nu știu dacă venirea unui nou antrenor la Rapid acum ar fi benefică”, a declarat Victor Angelescu, la Liga Digisport.

”Bogdan a mai fost antrenor principal. Responsabilitatea va fi la Bogdan. Asta nu înseamnă că am abdicat. Vrem să începem cu un episod de la zero. Nu ar fi corect să punem pe cineva acum, să îl expunem”, a mai Victor Angelescu.

Comunicatul emis de Rapid

”FC Rapid s-a despărțit de comun acord de antrenorul italian Cristiano Bergodi, după o serie negativă de patru înfrângeri consecutive, în primele patru etape ale Play-Off-ului.

În urma acestor rezultate, Rapid a coborât pe poziția a cincea, la un singur punct în fața lui Sepsi OSK, ultima din Play-Off.

În vârstă de 59 de ani, Cristiano Bergodi a venit la începutul sezonului, stând pe banca Rapidului în 37 de meciuri, ce s-au încheiat cu 16 victorii, 12 egaluri și 9 înfrângeri.

De asemenea, în Giulești nu vor continua Luigi Ciarlantini, antrenorul secund, și Ionel Colonel, preparatorul fizic, ambii făcând parte din staff-ul lui Bergodi.

Le mulțumim celor trei pentru momentele frumoase și le urăm mult succes în continuare! Interimatul va fi asigurat de Bogdan Lobonț, alături de Adrian Iencsi și Ciprian Niță”, a transmis Rapid, pe Facebook.