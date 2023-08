Victor Angelescu a dezvăluit ce obiectiv are Rapid după startul prost de sezon: ”Nu puteam să îmi explic!”

Echipa Petrolul Ploieşti a învins duminică seara, în deplasare, formaţia Rapid Bucureşti, scor 2-0, într-un meci din etapa a cincea din Superligă. Meciul a fost decis de două autogoluri ale rapidiştilor.

Victor Angelescu a vorbit despre obiectivul Rapidului la două zile după meci:

”Nu suntem prea fericiți. Nu puteam să îmi explic (n.red. autogolurile). S-a întâmplat pentru prima dată dupa 6 ani. Am luat bătaie de multe ori, dar să pierdem așa două meciuri la rând… asta este. Aveam așteptări mai mari. Supărarea mai mare e că luăm bătaie în modul ăsta. Am mai avut meciuri slabe, dar ca acum, în aceste trei meciuri (n.r. cu Botoșani, Voluntari și Petrolul)…

Toate s-au pus împotriva noastră. Nu am luat un gol normal, fără o gafă foarte mare. A scăpat portarul mingea, trei autogoluri, a greșit fundașul central la mijlocul terenului. E o perioadă, sunt convins că vom trece peste. Într-un fel avem noroc că se întâmplă acum, la începutul campionatului.

Obiectivul rămâne același. E mai greu, dar numărul punctelor este foarte mic. Trebuie să ne revenim și să avem un joc consistent. Nici nu pot să spun că am avut meciuri slabe, am controlat, am ratat ocazii. Cinci-șase puncte se pot recupera. Mai mult de zece e greu, deși avem exemple, cum a fost FCSB sezonul trecut.

Dacă am fi jucat slab măcar știam, dar am avut meciuri bune. Am avut ghinion. Am luat niște goluri pe care nu pot să mi le explic.

Am avut discuții. E supărare foarte mare, și noi, și jucătorii. Am mai pierdut pe Giulești, dar poate echipa cealaltă a jucat bine sau a fost un meci echilibrat, dar să pierzi un meci în are ai avut multe ocazii și sau dai două autogoluri… E o supărare mai mare decât de obicei”, a explicat Victor Angelescu la ecmisiunea Fotbal Club.