Victor Angelescu a început să creadă că Rapidul ar putea lua titlul

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, s-a arătat foarte încântat și încrezător după victoria din derby-ul cu FCSB, 2-1.

„Ne bucurăm foarte mult, suntem foarte fericiți. Jucătorii au jucat, au câștigat și acum sunt răsplătiți. Acum le vine prima.

În vestiar ne-am bucurat cu toții. Pentru noi, e cea mai dulce victorie. Cred că și pentru FCSB ar fi fost dacă ar fi câștigat, dar pare că de obicei câștigăm noi.

Am făcut un meci foarte bun. Știți că am mai vorbit despre problemele noastre în deplasare, dar acum am meritat victoria. Am jucat din inimă.

Acum e clar că ne batem cu FCSB și CFR Cluj. Primele trei s-au distanțat, dar și Universitatea Craiova se va bate până la final.

Obiectivul nostru e să terminăm pe locurile 1-3. Și ne vom bate la campionat până la final. Suntem în grafic. Am făcut un tur foarte bun de campionat. Păcat că l-am început cum l-am început… Dar știm motivele”, a declarat Victor Angelescu.