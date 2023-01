Victor Angelescu a lămurit situația transferurilor din această iarnă la Rapid: „Suntem în negocieri cu doi jucători!”

Rapid a avut o campanie de transferuri generoasă în perioada de vară. Se pare că acum, giuleștenii nu au adus pe nimeni în fereastra de iarnă.

Victor Angelescu a vorbit despre aspectul transferurilor. Iată ce a declarat acționarul Rapidului.

„Suntem în negocieri cu doi jucători!”

„Nu văd de ce ne-am grăbi să facem transferuri, nici nu s-a deschis perioada. E vreo regulă? E până la finalul lunii februarie fereastră de transferuri, vrem să aducem jucătorii în care avem încredere. Suntem în negocieri cu jucătorii pe care-i dorim.

În momentul de față, da (n.r. Rapid are interdicție la transferuri), dar nu e problema legată de bani. Până la finalul lunii decembrie, am fost pe toate căile de atac împotriva deciziei TAS, am pierdut și ultima cale de atac, urmează să plătim.

Ultima plată e de vreo 600.000 de euro. Totalul, până acum, vreo 1.3 milioane de euro”, a declarat Victor Angelescu, pentru Digi Sport.

”Probabil că vom lua doi jucători, suntem în negocieri cu doi jucători. Sperăm să aducem doi jucători noi, pe partea ofensivă”, a mai precizat Victor Angelescu, pentru sursa citată.