Victor Angelescu a reacționat, după ce CFR a aruncat bomba cu aducerea lui Zouma: „Când auzi prima dată, nu-ţi vine să crezi”

CFR Cluj a realizat un transfer spectaculos în această vară, aducându-l pe Kurt Zouma, fost jucător al echipelor Chelsea și West Ham United, care a semnat cu gruparea din Superliga României, devenind astfel cel mai valoros fotbalist din campionat, evaluat la 10 milioane de euro.

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a reacționat după această mutare, subliniind că, dacă fundașul francez este apt din punct de vedere fizic, poate deveni cel mai bun jucător din campionat. Angelescu a evidențiat că, din perspectiva palmaresului și experienței, Zouma este unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au ajuns în România în ultima vreme. Oficialul a spus că vârsta nu reprezintă o problemă și că, în absența problemelor medicale, Zouma poate fi un jucător exponențial în Superliga.

Oficialul Rapidului a mai spus că, din punctul său de vedere, există o diferență între un fundaș central și un jucător ofensiv și a dat exemplul unei mutări de mare impact precum cea a lui Dimitri Payet.

„Din punct de vedere al CV-ului, este unul dintre cei mai buni jucători care au semnat în campionatul nostru. Vârsta nu e rea, iar dacă nu are probleme medicale, poate fi un jucător exponenţial. Cred că este o lovitură mare — dacă nu are probleme fizice, ar trebui să fie unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru, poate chiar cel mai bun.

Dacă se confirmă, este şi o lovitură de imagine. Când auzi prima dată, nu-ţi vine să crezi, te gândeşti că are o problemă, dar văd că nu are.

Repet: dacă nu are o problemă medicală, Kurt Zouma nu are cum să nu joace bine în România. Toţi jucătorii sunt importanţi, dar cred că există o diferenţă între un fundaş central şi un jucător ofensiv. Dacă venea un Payet, era ceva…”, a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.