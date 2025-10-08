Victor Angelescu a spus ce s-a discutat la ședința convocată de Kyros Vassaras: „Am plecat 30% mai deștept”

Victor Angelescu a rămas plăcut surprins de ce s-a discutat la ședința convocată de Kyros Vassaras la sediul Federației Române de Fotbal. Președintele Rapidului a considerat că explicațiile șefului de la CCA au fost pertinente.

Victor Angelescu a fost lămurit de Kyros Vassaras la ședința de la CCA

Miercuri, 8 octombrie, Kyros Vassaras a organizat o ședință la CCA unde i-a invitat pe reprezentanții cluburilor din SuperLiga. La întâlnire și-au făcut apariția Daniel Niculae, Cristi Balaj, Mihai Stoica, Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, Ionuț Voicu, dar și Victor Angelescu.

Președintele giuleștenilor a considerat inițiativa șefului arbitrilor de bun augur. Pe lângă explicațiile pe care i le-a oferit Vassaras, Angelescu a primit o lecție și despre fazele când trebuie să se acorde henț.

De asemenea, grecul i-a mărturisit interlocutorului de la Rapid că echipa pe care o conduce a fost privată de două penalty-uri în acest start de sezon.

„Am fost plăcut surprins de idee, de ceea ce am discutat. Am avut o discuție despre viziunea dânsului, cum evaluează, ce se întâmplă cu sistemul VAR, ce identifică ei, arbitrii.

Ne-a explicat anumite lucruri pe care nu le știam. Le-am aflat acum. Am aflat că până acum, de când a început campionatului, între 20-24% au existat probleme tehnice cu VAR-ul.

Am înțeles că există probleme tehnice pe stadioanele de la Clinceni și Galați. Avem un sistem VAR care poate fi îmbunătățit. Am discutat despre mai multe faze reclamate de mai multe echipe.

O parte din penalty-urile nedate Rapidului. Au fost vreo trei faze. La două ne-a dat dreptate, la unul a avut o altă opinie. A explicat, am înțeles și opinia dânsului.

Chiar am înțeles opinia și viziunea la hențul de la U Cluj. Ne-a explicat de ce nu a fost, iar la cele cu Oțelul și cu FC Argeș ne-a dat dreptate.

Ne-a explicat când este henț. A trecut prin tot regulamentul și a explicat cum este regulamentul. Am plecat, după asta, 30% mai deștept. Cred că este o explicație benefică pentru cluburi, presă.

Domnul Vassaras știe când este henț sau nu. Înțeleg că dorește să ne vedem mai des, să lămurim lucrurile. A propus să ne vedem de trei ori pe an. Repet, e prima oara când se dorește să se explice ceva. Eu cred că a fost benefic”, a declarat Victor Angelescu, în direct la .