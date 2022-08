Victor Angelescu a vorbit după eșecul de la Ploiești! Care e nemulțumirea acționarului Rapidului

Echipa Rapid a suferit al doilea eșec din acest sezon al Ligii 1, fiind învinsă de Petrolul, la Ploiești, cu 0-1, în Etapa a 5-a din Superligă.

„Trebuia să facem mai mult și noi”, consideră Victor Angelescu

Giuleștenii pierduseră și în prima etapă, pe terenul campioanei CFR Cluj, cu același scor, după care au legat trei victorii: 2-0 acasă cu FCSB, 1-0 și îndeplasare cu Universitatea Craiova și 2-1 acasă cu FC Argeș.

Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari ai Rapidului, s-a declarat nemulțumit de jocul echipei din Giulești. „Atmosfera foarte frumoasă, dar s-a jucat puțin fotbal. Am avut ocazii, am dominat, dar nu am reușit să înscriem.

Petrolul a jucat ce trebuie să joace o nou-promovată, a marcat un gol norocos și asta a fost, mergem mai departe. Au făcut anti-joc, au trecut de jumătate a terenului de patru ori.

Dar trebuia să facem mai mult și noi. Se întâmplă, Horațiu Moldovan e un portar foarte bun. Cred că e prima gafă de când e la noi.

Ne gândim la play-off, vrem neapărat să intrăm acolo. Nu cred că avem șanse reale la titlu. Putem intra în play-off și să ne batem la un loc de cupe europene, o clasare pe 3-4 și câștigarea Cupei. Eu cred că tot cele trei (n.r. – CFR, FCSB și Universitatea Craiova) se vor bate la titlu”, a spus Victor Angelescu la PRO Arena.