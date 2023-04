Victor Angelescu anunță 6 transferuri spectaculoase la Rapid: ”Ne batem la titlu!”

Rapid a avut sezon reușit.

Mutu a calificat echipa în play-off, dar pentru sezonul următor, patronii echipei vor să atace titlul.

Victor Angelescu a anunțat că vor fi 6 transferuri noi în sezonul viitor la echipă.

”Noi aşa zicem, sperăm să avem o campanie şi cred că o să avem o campanie de transferuri foarte bună şi să aducem jucători, acei 5-6 jucători să facă diferenţa. Să creştem nivelul şi să ne batem la titlu.

Nici acum nu am fost departe. Cred că în sezonul ăsta am stat tot timpul între locurile 1 şi 5, dar la anul e clar că avem nevoie de 4-5 jucători titular care să aducă un plusvaloare faţă de ceea ce am reuşit anul acesta.

Eu cred că avem posibilitatea, acum să o şi facem, să şi trecem la treabă. Aşa cum am spus, vom renunţa la 5-6 jucători, vom aduce 5-6 jucători şi, în aceste ultimele 5 meciuri, trebuie să-i evaluăm pe toţi”, a spus Victor Angelescu, într-un interviu pentru canalul de YouTube al Rapidului.

”Este o idee pe care am discutat-o şi cu Daniel Niculae, şi cu domnul Şucu. Şi, da, de ce nu? Ne gândim pe viitor să avem o colaborare cu un club mare şi să putem să aducem jucători care ar fi mai greu de adus în România şi care să fie peste nivelul campionatului.

O asemenea colaborare, în schimb, necesită timp şi încercăm în viitorul apropiat să avem o legătură cu anumite cluburi. Suntem în discuţii, nu pot să spun în momentul de faţă cluburile, dar este o strategie la care ne-am gândit”, a mai spus Victor Angelescu.