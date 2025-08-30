Victor Angelescu anunță noi transferuri la Rapid: „Sper să reuşim până pe 8 septembrie”

E un mijlocaş ofensiv. (n.r: Este Ianis Hagi?) Nu, nu vorbim despre Ianis.

(n.r. S-a tot vorbit despre Ianis Hagi la Rapid. Există şanse reale?) Din punctul meu de vedere, nu cred că există şanse reale.

Aşa cum am spus, nu ne dorim să vindem niciun jucător în această perioadă. Strategia noastră e să păstrăm toţi jucătorii valoroşi, aşa cum sunt Dobre sau Borza. Dacă la Borza se va achita suma pe care am cerut-o, va pleca. Nu suntem dispuşi să cedăm niciun leu. Suma este foarte bună. Eu personal nu vreau să plece. La Dobre nu se pune problema.

(n.r: 5 milioane de euro e o sumă foarte bună?) 5 milioane de euro e o sumă foarte-foarte bună. E mai jos, dar poate fi o ofertă foarte bună.

(n.r: 3 milioane 500?) Nu pot să confirm, dar e o sumă foarte bună. Dacă va pleca pe o sumă foarte bună, ok, dacă nu, la iarnă”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.