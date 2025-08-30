Victor Angelescu anunță noi transferuri la Rapid: „Sper să reuşim până pe 8 septembrie”
Rapid București a obținut o nouă victorie în Superliga României, învingând UTA Arad cu scorul de 2-0, datorită golurilor marcate de Denis Ciobotariu și Alexandru Dobre. Echipa antrenată de Costel Gâlcă ajunge astfel la 18 puncte după opt etape, consolidându-și statutul de candidată la titlu și apropiindu-se la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.
La finalul meciului, Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a oferit fanilor o veste importantă: Rapid pregătește noi transferuri înainte de închiderea perioadei de mercato, stabilită pentru 8 septembrie. Angelescu a declarat că sunt purtate negocieri atât cu jucători străini, cât și cu fotbaliști autohtoni cunoscuți, însă numele acestora vor fi anunțate doar dacă negocierile vor decurge favorabil.
„Ne dorim ca până la încheierea perioadei de transferuri să mai aducem un jucător. Sper să reuşim până pe 8 să îl aducem.