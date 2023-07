Victor Angelescu, detalii despre planurile Rapidului: „Trebuie să mai aducem un atacant și încă un jucător, două transferuri sigur mai facem!”

Rapid a început noul sezon de Liga 1 cu o remiză albă acasă (0-0 cu Sepsi OSK).

Victor Angelescu, acționar la grupare din Giulești, a vorbit despre planurile echipei sale. Iată ce a spus despre transferuri.

„Trebuie să mai aducem un atacant și încă un jucător, două transferuri sigur mai facem!”

„Adi a jucat ce sistem a vrut ei, anul ăsta a vrut să schimbe sistemul, am jucat cu trei fundași în meciurile de pregătire. Eu nu am vorbit cu Șumudică, nu era o chestie de scuze, nu ne-am certat. Am selectat antrenorul pe care noi îl credem potrivit în momentul de față.Nu avem cum să știm dacă mai vine Șumudică la Rapid, acum avem antrenor. Nu cred că nu mai vine, singurul lucru pe care l-am transmis eu și domnul Șucu e că noi ne dorim un anumit tip de antrenor. Nu din punct de vedere tactic, din punct de vedere al comportamentului din afara tacticului. Nu avem oferă pentru Albu, dacă va exista una o vom analiza. Nu pot să vă spun despre oferte.

E imposibil să îl transferăm pe Marko, este netransferabil. Nu discutăm cu Grameni. A fost un interes, dar acum nu sunt discuții. Trebuie să mai aducem un atacant și încă un jucător, două transferuri sigur mai facem. Încercăm români, dacă nu reușim cu români aducem străini. Ștefănescu ne place, vom discuta cu Sepsi. Dacă vom ajunge la un consens, îl vom aduce. Nu pot eu să zic dacă cere prea mult sau prea puțin. Drăguș este o opțiune pentru noi”, a spus Victor Angelescu, pentru Fanatik.