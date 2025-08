Victor Angelescu, după ce Cristi Manea a spus că pleacă de la Rapid: „Nu o să ținem niciun jucător cu forța”

Cristi Manea, fundașul lateral al Rapidului, a declarat după victoria cu 2-1 contra celor de la FC Botoșani că nu este mulțumit de statutul său de rezervă și ia în calcul plecarea de la club, dacă nu va fi titular. Acționarul minoritar, Victor Angelescu, a reacționat rapid, precizând că deciziile privind titularizarea aparțin antrenorului Costel Gâlcă și că, în acest moment, nu există nicio negociere privind transferul lui Manea.

Angelescu a transmis ferm că niciun jucător nu va fi ținut cu forța la Rapid, însă o eventuală ofertă va fi analizată. Manea, care aspiră la revenirea în echipa națională, a subliniat că va vedea ce îi rezervă perioada următoare, ținând cont că fereastra de transferuri este încă deschisă.

Angelescu a subliniat și spiritul de concurență sănătoasă din lot, menționând că toți jucătorii trebuie să demonstreze pe teren că merită să fie titulari și că nu există probleme de comunicare între staff-ul tehnic și fotbaliști.

„Nu pot să-i răspund eu. Joacă titular dacă alege Costel. Eu sunt mulțumit de cum a intrat ieri. Într-adevăr e un jucător de națională, dar sunt deciziile lui Costel. Toți jucătorii de la Rapid au pretenții. Nu suntem în niciun fel de negociere. Dacă va fi o ofertă bună o vom analiza. Mai are contract în jur de doi ani. Nu o să ținem la Rapid niciun jucător cu forța.

E o concurență până la urmă, e normal să-și dorească toți să joace mai mult, trebuie să tragă tare fiecare. Costel comunică foarte bine cu toți jucătorii. Cu Manea este o chestie normală, vrea să joace mai mult, trebuie să dovedească.

Sunt zero probleme cu jucătorii, până acum este antrenorul care discută cel mai bine cu jucătorii. Sunt convins că Mauro a vorbit cu Cristi. Repet, a spus lucrurile așa cum le crede. Mi se pare ceva normal, înseamnă că își dorește să joace.”, conform digisport.ro.

Manea a reiterat că nu dorește să creeze tensiuni în vestiar, dar vrea să joace constant pentru a-și menține șansele la echipa națională, declarând că în prezent nu a discutat cu antrenorul despre situația sa contractuală.

„(n.r. S-a tot vorbit că ai putea părăsi Giuleștiul) Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut.

Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…

Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla.

Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace.

Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Manea, conform sursei citate.