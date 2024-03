Victor Angelescu este ironic cu Gigi Becali: „Să bage şampania înapoi la rece”

Echipa Rapid a surclasat FCSB, învingând cu 4-0 (1-0), pe Arena Naţională, în etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat.

Victor Angelescu îi recomandă, ironic, lui Gigi Becali să bage şampania înapoi la rece

Golurile au fost marcate de Paul Iacob (33), Albion Rrahmani (53, 82) şi Ermal Krasniqi (74). Diferenţa dintre cele două echipe va fi de patru puncte la intrarea în play-off, după înjumătăţirea punctajului.

Dacă FCSB și Rapid vor fi la egalitate de puncte la finalul play-off-ului, echipa roș-albastră va fi avantajată de faptul că nu i s-a rotunit numărul de puncte (are 64p, iar Rapid – 55p).

Acţionarul minoritat al Rapidului, Victor Angelescu, l-a ironizat pe patroinul FCSB, Gigi Becali, pentru declarațiile date înaintea partidei.

„Nu toată lumea zicea (n.r. – că e gata campionatul), domnul Becali zicea. Chiar vreau să văd şi eu unde este, că a zis că ne bate pe valoare, că ne surclasează, că nu ştie ce se întâmplă, că o să fie la 18 puncte.

Eu zic să bage şampania înapoi la rece, că la fotbal îi batem oricând. Îi cam batem de ceva timp. A fost o diferenţă mare între noi şi ei, de la valoare până la orice. Unde-i valoarea acum, domnu’ Becali? Unde-i valoarea?

Şampania încă o are, că e încă pe primul loc, dar pe valoare greu. Cred că am arătat că suntem echipa mai bună azi, am fost mult mai buni, dar rămâne diferenţa de puncte.

FCSB are prima şansă, dar eu zic, totuşi, să o ţină șampania la rece. Campionatul se joacă”, a spus el, potrivit Prima Sport.