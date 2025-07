Victor Angelescu îl critica dur pe Dani Coman

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit, la finalul remizei cu CFR Cluj, scor 1-1, despre scandalul izbucnit între club și fostul căpitan, Cristi Săpunaru.

Dani Coman, acum președinte la FC Argeș, a intervenit în conflict și i-a luat apărarea fostului său coleg.

Victor Angelescu a ținut să clarifice situația și l-a criticat pe Dani Coman pentru dezvăluiri.

„Meciul cu FC Argeș a trecut. Eu am o relație bună cu Dani Coman, sau, cel puțin, aveam. Înțeleg că e supărat de anumite lucruri, dar să vorbească de la alții nu e OK. Și eu am auzit multe despre Dani Coman și nu am vorbit niciodată despre el.

Am avut o relație bună, am vorbit despre jucători, am avut jucători împrumutați acolo. Nu cred că e normal ce a spus. Am auzit foarte multe lucruri pe care nu vreau să le comentez. Președinte care e impresar și face transferuri.

E rapidist, e normal să aibă o părere, nu înțeleg care e problema. E ultima oară când vorbesc. Noi nu am avut o anchetă despre alcool. Nu de la noi a plecat. Nu asta a fost motivul pentru care Cristi nu a mai rămas în club.

Motivul a fost că Mauro Pederzoli a venit, a fost o oportunitate. Dan l-a adus aici de la Parma. Pentru noi e terminat scandalul. E normal să i se scandeze numele (n.r. lui Cristi Săpunaru), este o legendă a noastră, îl respectăm foarte mult.

Are o anumită problemă cu cineva, e un proces, suntem interesați de ce o să se întâmple. Nu avem nimic cu el. Îl respectăm, e o legendă. S-a făcut un mare caz. I-a expirat contractul. Am răspuns la toate întrebările, nu vreau să mai insist. Toate legendele au abonament pe care îl primesc, inclusiv cu soția. Bănuiesc că și Cristi a primit”, a declarat Victor Angelescu, după meciul cu CFR Cluj.