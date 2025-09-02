Victor Angelescu își mai dorește un jucător la Rapid: ”Nu reușești fără un grup”

Rapid are un început de sezon foarte bun, reușind să iasă neînvinsă după cele opt etape disputate din Superliga.

Victor Angelescu a vorbit despre parcursul echipei și a anunțat că plănuiește să mai transfere un jucător.

”Mă așteptam să începem bine, să avem un sezon bun. Am crezut de la început că, dacă mergem pe continuitate, vom avea rezultate bune. Am avut încredere în lotul de jucători. Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta nu am vândut și am adus puțini jucători. Aș fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele 8 etape. Normal că mă bucur.

Am avut o discuție cu domnul Șucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Știam dinainte, chiar și din discuțiile purtate cu Marius Șumudică, că avem jucători buni. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam liniște. Tot timpul se întâmpla ceva. Mai avem un jucător cu care sperăm să rezolvăm în această săptămână. Noi tot timpul am crezut că am avut jucători buni. Ne-am axat pe a crea un grup la Rapid. Nu reușești fără un grup. Am negociat asta și cu Costel Gâlcă. Știa majoritatea jucătorilor”, a declarat Victor Angelescu.

Giuleștenii ocupă locul doi în clasament, cu 18 puncte acumulate.