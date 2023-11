Victor Angelescu l-a dat de gol! Ce are de gând să facă Dan Șucu la Rapid: „Ne aduce niște beneficii, asta e clar!”

Victor Angelescu a vorbit despre Dan Șucu. Acționarul minoritar a dezvăluit ce plan are partenereul său în legătură cu echipa.

Mai exact, Angelescu a mărturisit că Șucu are de gând să cumpere cât mai multe baze sportive în țară, cu scopul de a dezvolta fotbalul de la copii și juniori.

„Ne aduce niște beneficii, asta e clar!”

„Prima oară când ne-am văzut (n.r. cu Dan Șucu), el cumpărase baza și noi ne antrenam acolo. Am vorbit despre o colaborare pe partea de copii și juniori, fiind interesat de partea asta prin cei doi copii ai săi. Acolo a fost o discuție foarte rapidă în care a spus că da, își dorea să ajute și fotbalul de masă.

Să facă mai multe proiecte, pe lângă asta, nu știu dacă ar trebui să spun, să nu-l dau în vileag, planifică să cumpere foarte multe baze și în alte orașe. În țară, să dezvolte, să investească în copii și juniori, în fotbal de masă.

Este proiectul dânsului și e cumva separat de bugetul Rapidului. Ne aduce niște beneficii, asta e clar. O să ajungă, sperăm noi, destul de mulți în centru. În primul rând e Școala de Fotbal a Rapidului.

După, pentru a veni în acționariat și a intra la Rapid, normal că a trebuit un pic… nu neapărat greu. L-am adus la meci să vadă ce înseamnă Rapidul. Ușor, ușor să vadă despre ce e vorba.

L-am adus la meciuri, a văzut ce înseamnă un derby, galeria, cum ne desfășurăm. După 2-3 meciuri m-a sunat să discutăm cum să intre, cum să facem. Normal, după a mai ținut până s-au făcut actele, până când am cumpărat acțiunile și le-am vândut către Dan.

Nu neapărat că s-a lăsat greu, dar normal, trebuia să arătăm și noi ce am făcut până atunci, ce înseamnă clubul. Un audit. Să verifice și el că tot ce spunem e ok, a fost ok, a intrat și cred că a fost de bun augur”, a declarat Victor Angelescu, pentru Fanatik.