Victor Angelescu, mesaj clar: ”E o aberație!”

Recent, au apărut anumite zvonuri despre o presupusă înțelegere între CFR și Rapid.

Acționarul minoritar de la Rapid, Victor Angelescu, neagă posibilitatea unui astfel de act.

„(n.r – întrebat despre speculațiile privind o înțelegere între Rapid și CFR) Nu avem cum să răspundem la așa ceva, e o aberație. În primul rând, nu jucăm cu CFR în Cupa României. Presupunem că am trecut deja de semifinală și noi, și ei? Nu! Plus că noi am făcut viață grea CFR-ului de nenumărate ori. Vrem să mergem să câștigăm și ăsta e singurul lucru la care ne gândim.

Pentru noi e foarte important să câștigăm meciul cu CFR. Suntem la două puncte de Universitatea Cluj și e foarte important să ne apropiem și de celelalte trei. Obiectivul nostru e să terminăm măcar pe locul 3 ca să fim siguri măcar de baraj. Mai sunt meciuri, 21 de puncte puse în joc. Dacă vom juca la fel ca în primele trei etape, sunt convins că vom termina în primele trei”, a spus Victor Angelescu, pentru PRO TV.