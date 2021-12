Victor Angelescu, prima reacție după eșecul cu FCSB! Ce schimbări pregătește în iarnă la Rapid

Patronul formației giuleștene a vorbit despre derby-ul disputat aseară, dar și despre arbitrajul lui Istvan Kovacs!

Rapid București a cedat în fața FCSB-ului, scor 1-3, asta deși elevii lui Mihai Iosif au pus presiune pe adversari și chiar au dat impresia că pot obține cel puțin un punct. Cu toate acestea, Victor Angelescu nu s-a arătat dezamăgit și a ținut să își laude jucătorii pentru felul în care au abordat partida cu rivala din București.

Totodată, finanțatorul alb-vișiniilor a comentat și deciziile lui Istvan Kovacs și a mărturisit că penalty-ul, comis de Cristi Săpunaru, a fost acordat corect.

„E normal să fiu dezamăgit după ce am primit gol în prelungiri, dar ăsta este fotbalul. A fost penalty, nu avem ce să contestăm. Per total a fost un meci frumos, am avut spectacol în tribune, a fost un adevărat derby. Nu am ce să le reproșez băieților, au jucat bine, FCSB nu a avut nicio ocazie după pauză.

Avem jucători cu experiență, sunt convins că ei se gândesc la play-off. Acum trebuie să ne pregătim bine pentru meciul cu Botoșani, iar apoi urmează pauza. Nu vor fi multe schimbări în această iarnă, cred că vor pleca trei jucători și vom încerca să aducem doi”, a spus Victor Angelescu, pentru Digi Sport.