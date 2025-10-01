Victor Angelescu pune presiune pe Gâlcă: „Minimum!”

Victor Angelescu a anunțat obiectivul clar pentru Costel Gâlcă la Rapid în acest sezon. Președintele clubului giuleștean a dezvăluit că, împreună cu Dan Șucu și directorul sportiv Mauro Pederzoli, și-au propus câștigarea unui trofeu, cu accent pe Cupa României sau un loc între primele trei în campionat.

Angelescu a subliniat performanța echipei din acest început de sezon, având o medie de două puncte pe meci, și a exprimat dorința ca Rapid să intre în play-off cu 55-60 de puncte.

„Am început bine sezonul acesta. Avem o medie de două puncte pe meci. Sunt mulţumit cu punctele. Clar e mai bine decât sezonul trecut. Important e să menţinem asta şi în restul de etape şi să intrăm în play-off cu 55-60 de puncte.

La începutul sezonului, când am vorbit cu Gâlcă, Pederzoli şi Şucu, a fost clar că vrem un trofeu, anume cupa, sau în campionat locurile 1-3.

Ăsta e minimum, să ajungem în cupele europene, iar, personal, îmi doresc să ne batem la titlu”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.