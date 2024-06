Victor Becali, despre parcursul României la EURO 2024: „Importante sunt evoluțiile!”

Naționala României are în față o mare realizare, aceea de a accede în optimile EURO 2024. „Tricolorii” se vor duela miercuri seară cu Slovacia.

Victor Becali a vorbit despre parcursul echipei naționale până acum. Agentul de jucători a făcut o analiză asupra situației reprezentativei noastre.

„Importante sunt evoluțiile!”

„Prezența la EURO ne aduce oarecum în prim-plan. Importante sunt evoluțiile. Cu Ucraina am avut o evoluție bună, și cu ajutorul lor. Am câștigat 3-0. Nu știu dacă asta era realitatea, dar important e că am câștigat. Apoi toată lumea a crezut că după meciul cu Ucraina vom spulbera Belgia. Nu-i așa, Belgia e o echipă puternică.

Sunt sigur că specialiștii nu se așteptau la o victorie contra Belgiei. Este o echipă cu jucători foarte valoroși. Eu spun că am ieșit onorabil din meciul cu Belgia. Puteam să și înscriem. Asta e, când joci cu o echipă mare, ai o ocazie și nu dai gol, te execută. Eu nu mi-am făcut așa mari iluzii la meciul cu Belgia. Important e să ne calificăm”, a declarat Victor Becali, conform celor de la Sport Total FM.