Victor Becali nu-l iartă pe Florin Tănase: „Obrăznicie și goluri din penalty!” Impresarul a răbufnit după scandalul cu fratele său

Victor Becali a intervenit în conflictul dintre fratele său Giovanni Becali și Florin Tănase, jucătorul FCSB. Becali a lansat un discurs dur la adresa atacantului, criticându-l pentru ieșirile publice și atitudinea sa. Victor a dezvăluit că Florin a întrerupt colaborarea cu firma de impresariat a familiei Becali la începutul anului 2022, nemulțumit de ofertele primite, dar a subliniat că niciodată nu au avut dispute serioase.

În replică, Victor Becali l-a acuzat pe Tănase că este supărat fără motiv, mai ales că majoritatea golurilor sale sunt din penalty-uri, iar echipa și-ar fi dorit un transfer de succes. Becali a numit comportamentul fotbalistului drept „obrăznicie” și a taxat lipsa de respect față de persoanele mai în vârstă, îndemnându-l să-și vadă de treabă și să nu se aștepte la înțelegere din partea sa.

„Obraznică (n.r întrebat cum i s-a părut reacția lui Florin Tănase”. Niciodată (n.r. nu s-au certat cât au colaborat). Am și spus în momentul în care nu a mai colaborat că nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător bun, care este golgheter.

A ieșit de vreo două ori golgheter. Și nu a fost să fie, am zis că nu ne-a mers împreună. Ne-am mai întâlnit de atunci de nu știu câte ori, ne-am salutat fără niciun fel de problemă. Dacă se ducea la Real Madrid spuneam: ‘Mamă, ce am pierdut!’. Dar așa, nici nu mai știu unde s-a dus. Dar nu asta contează, n-am avut niciodată nici un fel de tensiune.

Domnule, poți să fii supărat, dar dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea, noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere, nu? Și care era interesul nostru? Să se transfere?

Păi, cum adică? Cu ce a ajuns rău? E un tip milos. Poate dacă aveți probleme, mergeți la el să vă ajute. Nu este nicio reacție dură, este o obrăznicie! Atât!

Dacă e supărat, să fie sănătos! Să rămână supărat! Care e problema? Mă apuc să îl înveselesc eu pe Tănase? Se înveselește când bate penalty! Atât, mi s-a părut că e obraznic. În primul rând, față de un om cu 45 de ani mai mare decât el.

Dacă voi considerați că este un tip educat, puteți să credeți, dar eu nu cred. Să rămână supărat! Nu mă mai întorc eu din străinătate că e supărat!”, a declarat Victor Becali, citat de Iamsport.

Conflictul a fost stârnit inițial de Giovanni Becali, care a lansat acuzații voale legate de apropierea lui Tănase de Gigi Becali și gesturi repetate de închinare la meci, pe care le-a catalogat drept excesive și atrăgând atenția asupra factului că acestea par a fi făcute ca să atragă atenția camerelor TV.