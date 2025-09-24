Victor Becali s-a răzgândit. Impresarul a dat noul verdict cu privire la echipa cu cele mai mari șanse la titlu

Victor Becali s-a răzgândit în privința șanselor FCSB-ului la titlu în acest sezon, după un început de campionat dezamăgitor pentru campioana en-titre. După primele 10 etape, când roș-albaștrii sunt pe locul 13, impresarul nu mai crede că echipa poate lupta pentru al treilea titlu consecutiv și consideră Universitatea Craiova principală favorită la campionat.

Becali afirmă că inițial a crezut că perioada slabă a FCSB-ului este doar una temporară, dar acum, fără să observe semne de revenire, nu mai poate susține acest punct de vedere. El crede că FCSB va intra în play-off, dar lupta pentru titlu devine foarte dificilă în condițiile actuale. În ceea ce privește Universitatea Craiova, impresarul este impresionat de evoluția echipei și consideră că, dacă Mirel Rădoi va rămâne la conducerea tehnică, aceasta are prima șansă la câștigarea campionatului.

De asemenea, Becali remarcă faptul că FCSB a avut întotdeauna prestații bune în competițiile europene, ceea ce ar putea influența pozitiv forma echipei și în Liga 1 pe termen lung.

„Din păcate, nu mai pot să spun același lucru (n.r. că FCSB e principala favorită la titlu). Pentru că eu am crezut că… e o chestie așa, de primele etape, au mai fost într-o asemenea situație, dar nu văzut niciun moment de revenire și nu mai cred. Eu zic că va intra în play-off, dar e foarte greu să te lupți pentru titlu.

Da, Craiova are prima șansă la titlu, chiar dacă a avut acum o sincopă, nu poți să câștigi toate meciurile. Este o echipă care arată destul de bine. Mie îmi place cum arată Craiova. Dacă Mirel va fi lăsat, cu siguranță va fi lăsat, eu zic că are prima șansă la campionat.