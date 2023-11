Victor Becali, șocat de apărarea FCSB-ului: „E greu să joci cu doi jucători de culoare pe linia de fund! Nu este un jucător de nivelul lor!”

FCSB a pierdut duminică seară în fața celor de la Rapid (1-2). Erorile din defensiva echipei pregătite de Elias Charalambous au fost decisive.

Victor Becali, agentul de jucători, a criticat compartimentul defensiv al echipei bucureștene. Iată ce a spus despre fundașii FCSB-ului.

„E greu să joci cu doi jucători de culoare pe linia de fund! Nu este un jucător de nivelul lor!”

„A fost un meci nefavorabil pentru cei de la FCSB, din păcate pentru ei. Dacă se va termina așa turul, se relansează campionatul.

Mă așteptam să facă un meci mult mai bun FCSB-ul, pentru că vine după niște meciuri modeste și mă așteptam ca jucătorii să fie mult mai motivați, mai concentrați, să facă o partidă mult mai bună.

Dar, din păcate, și linia defensivă, se pare că are dreptate nea’ Mircea Lucescu – e greu să joci cu doi jucători de culoare pe linia de fund.

Rapid a avut și niște absențe, FCSB cred că are un lot mai numeros și o bancă mai bună, deocamdată Rapid nu are o bancă atât de bună, plus doi accidentați.

Mie nu-mi plac fundașii centrali! Chiar dacă a dat gol (n.r. Dawa), ce să fac? Mie nu-mi place. Nu este un jucător de nivelul FCSB-ului, din punctul meu de vedere”, a spus Victor Becali, conform Digi Sport.