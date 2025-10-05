Victor Becali, uimit de evoluția surprinzătoare din Superliga înaintea meciului crucial pentru FCSB: „Nimeni nu credea că e posibil!”
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 05 octombrie 2025, ora 20:59,
Fostul impresar Victor Becali a reacționat uimitor la clasamentul neașteptat din actuala ediție a Superligii, subliniind performanțele inedite ale echipelor FC Argeș și FC Botoșani.
Totuși, Becali avertizează că dominația acestor echipe nu va rezista mult, mai ales în condițiile în care giganții campionatului, precum FCSB și CFR Cluj, traversează o perioadă dificilă.
Fostul impresar a negat că presiunea afectează echipa roș-albastră, precizând că echipele mari ca Steaua (așa cum o consideră el pe FCSB) și Dinamo sunt obișnuite să joace tot timpul sub presiune.
„Arată, sigur că arată surprinzător, dar Argeșul este într-o poziție în care nu cred că au visat. Botoșaniul, o echipă bună, care cu Leo Grozavu merge foarte bine
Acuma, nu știu dacă vor rezista, cât vor rezista, pentru că FCSB-ul nu poate continua așa, CFR-ul nu poate continua așa, deci se va încinge lupta.
La FCSB nu se poate spune că e presiune. Steaua, pentru mine e Steaua, știu că voi nu puteți să dați asta, dar Steaua și Dinamo au jucat toată viața lor sub presiune, așa că nu există presiune la echipele astea”, a declarat Victor Becali, conform sport.ro.