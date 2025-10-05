Victor Becali, uimit de evoluția surprinzătoare din Superliga înaintea meciului crucial pentru FCSB: „Nimeni nu credea că e posibil!”

Fostul impresar Victor Becali a reacționat uimitor la clasamentul neașteptat din actuala ediție a Superligii, subliniind performanțele inedite ale echipelor FC Argeș și FC Botoșani.

Totuși, Becali avertizează că dominația acestor echipe nu va rezista mult, mai ales în condițiile în care giganții campionatului, precum FCSB și CFR Cluj, traversează o perioadă dificilă.

Fostul impresar a negat că presiunea afectează echipa roș-albastră, precizând că echipele mari ca Steaua (așa cum o consideră el pe FCSB) și Dinamo sunt obișnuite să joace tot timpul sub presiune.

„Arată, sigur că arată surprinzător, dar Argeșul este într-o poziție în care nu cred că au visat. Botoșaniul, o echipă bună, care cu Leo Grozavu merge foarte bine