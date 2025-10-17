Victor Cornea va lupta pentru trofeu la turneul de la Olbia

Perechea româno-spaniolă Victor Cornea/Bruno Pujol Navarro s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu a turneului de tenis challenger de la Olbia (Italia), dotat cu premii totale de 181.250 de euro, după o victorie cu 6-3, 6-4 în fața polonezilor Szymon Kielan/Filip Pieczonka.

Adversari sunt francezii Arthur Reymond și Luca Sanchez

Cornea și ibericul s-au impus în doar 66 de minute.

Cornea și Bruno Pujol Navarro și-au asigurat un cec de 5.220 de euro și 75 de puncte ATP la dublu.

În finală, Cornea și Pujol Navarro vor întâlni cuplul francez Arthur Reymond/Luca Sanchez.